Ющенко закликав Януковича дотримуватися ПДР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає високопосадовців дотримуватись правил дорожнього руху, а Державтоінспекцію - штрафувати їх за порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на міжвідомчій нараді щодо стану справ у сфері безпеки дорожнього руху.

За словами В.ЮЩЕНКА, від того, як поводить себе державний службовець на дорозі залежить, чи зможе влада подолати негативні явища, присутні на українських дорогах. «Переконаний, що законослухняність починається з того як веде себе на дорозі міністр, президент, прем’єр-міністр, начальник УВС…», - сказав Президент, додавши, що правила мають бути одні для всіх і високопосадовці мають шанувати правила дорожнього руху.

При цьому В.ЮЩЕНКО закликав керівництво УВС та ДАІ «продемонструвати свою відданість закону і єдиним правилам для всіх», продемонструвати, що на дорозі всі рівні. Президент вважає, що без відповідного сигналу з боку керівництва ДАІ та МВС це питання не може зрушити з місця рядовий склад міліції.