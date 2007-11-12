160 українців турфірма ”кинула” в Домініканській Республіці

160 українських туристів другу добу не можуть вилетіти додому з Домініканської Республіки через відсутність пального для літака. Про це повідомляє телеканал ICTV.

За відпочинок у цій країні люди віддали від двох тисяч доларів. Нині у більшості з них скінчилися гроші, туристів виселили із готелів і вони вимушені були ночувати у автобусах в аеропорту Ля-Романа. Тим часом, поліція намагалася викинути людей з автобусів.

За словами туристів, вони зв’язалися із турфірмою та посольством України на Кубі, оскільки в Домініканській Республіці українського представництва немає. Однак другу добу ніхто їм не намагається допомогти.

Один із пасажирів Олег ПРИМАК повідомив телефоном із Домініканської Республіки: "В суботу мали вилетіти. Літак стоїть, грошей ні в кого немає, ми всі перебуваємо в аеропорту з дітьми. Туристична фірма десь загубилась, перевізник – аерокомпанія "Євролайн", турфірма - "Євротур".

Тим часом, у "Євролайні" "Фактам" повідомили, що літак з українськими туристами має вилетіти сьогодні о 14.00.

Як повідомили УНІАН у МЗС України, зовнішньополітичне відомство з’ясовує ситуацію, що склалася з українськими туристами у Домініканській Республіці.