Фрагменти скандального пам`ятника Катерині II застрахували

Чотири фрагменти відкритого 27 жовтня пам`ятника, на п`єдесталі якого викабувано „Імператриці Катерині II», застраховано Одеською мерією на 6 млн. грн.

Повідомлення про це сьогодні поширило одеське інформагентство, пославшись на представника мерії: «Приморська райадміністрація Одеси застрахувала фігури Засновників Одеси (Платона Зубова, Григорія Потьомкіна, Франца де Волана, Іосифа Дерибаса) на 350-400 тис. доларів кожну. Фігура російської імператриці Катерини II не застрахована».

Страхування фігур, переданих місту з фондів Одеського історико-краєзнавчого музею, не пов`язане із погрозами знищити пам`ятник, які лунають із боку деяких радикально налаштованих сил, повідомив неназваний представник міськради.

Зараз пам`ятник цілодобово охороняють декілька співробітників міліції, а також ведеться спостереження за допомогою прихованих відеокамер.

Нагадаємо, на засіданні Одеського міськвиконкому 1 листопада начальник міськуправління охорони об`єктів культурної спадщини Володимир МЕЩЕРЯКОВ заявив, що цей монумент буде передано на баланс комунального підприємства «Муніципальний музей приватних колекцій ім. Блещунова. Зараз фігури Г.Потьомкіна, П.Зубова, І.Дерибаса і Ф.Деволана знаходяться на балансі Одеського історико-краєзнавчого музею, а решта фрагментів відкритого монумента, включаючи фігуру Катерини II, належить меценатам пам`ятника - (членам сім`ї депутата міськради Руслана ТАРПАНА, обраного за списком Блоку Вітренко «Народна опозиція» – УНІАН)». За словами В.МЕЩЕРЯКОВА, скульптури формально надані місту в тимчасове користування.

У свою чергу, лідери облорганізацій партій «Реформи і порядок», УНП, КУН, ВО «Свобода», Українського козацтва, «Просвіта» та інші поширили заяву про подачу позову до суду з вимогою демонтувати пам`ятник російської цариці-україноненависниці. В зверненні Українського козацтва акцентується, що „встановлення пам`ятників Катерині II та іншим іноземним поневолювачам України в будь-якому місті нашої держави “буде не тільки постійно дестабілізувати політичну ситуацію, але й розпалювати міжнаціональну й міжконфесійну ворожнечу в українському суспільстві”. У разі відсутності відповідної реакції на своє звернення до державних центральних і місцевих органів влади, козаки «залишають за собою право діяти відповідно до козацьких звичаїв захисту своєї рідної землі, історії та національної пам`яті”.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник російській імператриці Катерині II відкрито в Одесі 27 жовтня в атмосфері жорсткого протистояння й силових сутичок між представниками проукраїнських і проросійських організацій. Зведено його було за рішенням депутатів міськради, які мотивували це тим, що в 1900 році в Одесі було споруджено такий пам`ятник. У 1920 році його знесли, пізніше на площі, де за первинним генпланом Одеси, було споруджено церкву Святої Катерини, стояли пам`ятники Льву Толстому, Марксу, Адаму Міцкевичу, морякам-потьомкінцям. В одну з червневих ночей 2007 року пам`ятник «Потьомкінцям – нащадки» було демонтовано й в серпні перенесено на Митну площу.