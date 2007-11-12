У МВФ вважають, що Україна переживе підвищення ціни на газ

Міжнародний валютний фонд вважає, що українська економіка успішно справиться з підвищенням ціни на імпортний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив старший економічний радник європейського департаменту МВФ Нетан МАТЕС сьогодні журналістам.

За його словами, корегування цін на енергоносії завжди є шоком для споживачів. При цьому, як показує практика, всі країни з таким підвищенням успішно справляються.

Як зазначив Н.МАТЕС, в деяких випадках зростання цін на енергоносії вдається компенсувати за рахунок зростання цін на товари, що експортуються, як це мало місце в 2007 році.

«Я не думаю, що збільшення ціни на енергоносії, що імпортуються, буде проблемою, яку неможливо буде розв`язати. Є підстави говорити, що Україні досить успішно з цим вдасться справитися», - сказав Н.МАТЕС.

Як повідомлялося, в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН в Антверпені заступник міністра економіки України Наталія БОЙЦУН заявила, що Міністерство економіки України планує розраховувати прогноз соціально-економічного розвитку на 2008 рік з урахуванням 10-відсоткового підвищення цін на газ, що імпортується.

«Наскільки я знаю, я можу помилятися, в прогнозі закладене зростання енергоносіїв у районі 10%», - сказала вона, зазначивши, що розробкою прогнозу займається блок макроекономічної і внутрішньої політики.

Нагадаємо, 9 листопада заступник голови Правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що ціна газу на 2008 рік для України може становити 160 дол. за 1 тис. кубометрів.

28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає оптимальною ціну на газ на 2008 рік в розмірі 150-160 дол. за 1 тис. кубометрів.

До січня 2006 року газ в Україну поставлявся за ціною 50 дол. за тисячу кубометрів, з січня 2006 року - 95 дол. за тисячу кубометрів, а з січня 2007 року - 130 дол. за тисячу кубометрів.