Путін послав Зубкова в район Керченської протоки

Президент РФ Володимир ПУТІН доручив прем`єр-міністру РФ Віктору ЗУБКОВУ в зв`язку з важкими наслідками негоди в Керченській протоці терміново вилетіти на місце подій і розібратися в ситуації. Про це повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

"Вважаю за доцільне Вам виїхати на місце, щоб розібратися із ситуацією і вжити необхідних заходів", - сказав В.ПУТІН, приймаючи главу уряду сьогодні ввечері в Кремлі.

Глава держави також доручив прем`єр-міністру "зв`язатися з українськими колегами з тим, щоб погоджувати дії щодо мінімізації наслідків негоди в Керченській протоці для навколишнього середовища".

В.ЗУБКОВ повідомив, що має намір відправитися на місце подій у вівторок. "Я готовий вилетіти завтра і розібратися на місці в ситуації", - сказав прем`єр-міністр.

Він також висловив готовність разом із українськими колегами оцінити наслідки ситуації в Керченській протоці з тим, щоб разом вжити необхідних заходів.

Як повідомляв УНІАН, у неділю на південь від порту "Кавказ" на рейдовій стоянці під час шторму розламався навпіл танкер "Волгонефть-139", навантажений більше ніж 4 тис. тонн мазуту. На борту танкера перебували 13 членів екіпажа. В результаті аварії носова частина судна залишилася на якорі, а кормова частина з членами екіпажа почала дрейфувати. До вечора 11 листопада кормова частина танкера сіла на мілину в районі острова Коса Тузла. В результаті інциденту з танкера "Волгонефть-139" ніхто з людей не постраждав, але в Азовське море вилилося близько 1,3 тис. тонн мазуту.