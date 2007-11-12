Французький письменник презентував у Києві свій новий роман

Сьогодні в Києві в інформаційному агентстві УНІАН популярний французький письменник Фредерік БЕГБЕДЕР презентував свій новий роман «Ідеаль».

Презентація роману відбулася у рамках промо-туру «Ідеаль» країнами СНД.

За словами письменника, роман «Ідеаль» – це продовження його знаменитого бестселера «99 франків».

В «Ідеалі» головний герой «99 франків» – Октав Паранго – відправляється до Росії на пошуки ідеальної російської красуні для реклами світової косметичної корпорації.

Ф.БЕГБЕДЕР зазначив, що роман «Ідеаль» про красу жінок, про те, як жіноча краса може звести з розуму чоловіків і як краса стала індустрією моди, сексу й маніпуляції жінками.

За словами письменника, у книжці є певні натяки на Україну, але в основному, це роман про використання облич російських жінок у косметичній промисловості.

Автор також повідомив, що роман «Ідеаль» написаний під впливом великих російських романів, бо, як зазначає письменник, він не може писати про реальність, не згадуючи найвидатніші твори російської літератури ХІХ ст.

За словами Ф.БЕГБЕДЕРА, «Ідеаль» – це роман про людину, яка вважає себе Росією. «Октав Паранго вважає, що він так само вільний, як і Росія, але він дізнається, що не тільки він не вільний, але й Росія також», – зазначає автор.

Французький письменник зізнався, що, хоча частіше буває в Росії, ніж в Україні, йому більше подобаються українці. “Українці більш «класні», а росіяни дуже параноїдальні, вони наче чимось стурбовані, заклопотані, в них відчувається страх перед майбутнім”, вважає Ф.БЕГБЕДЕР.

Він також повідомив, що востаннє був в Україні перед Помаранчевою революцією і, на його думку, революція дуже змінила українців, вона допомогла їм «розрядитися».

За словами письменника, багато французів почувають себе більш європейцями в Києві, ніж у Москві.

Президент Форуму видавців Олександра КОВАЛЬ, яка теж була присутня на прес-конференції, наголосила, що книжки Ф.БЕГБЕДЕРА переповнені емоціями й справжніми почуттями, і саме завдяки цьому вони здобувають світову популярність.

О.КОВАЛЬ висловила переконання, що до найкращих книжок ХХІ століття ввійдуть також книжки Фредеріка БЕГБЕДЕРА.

***Фредерік БЕГБЕДЕР – сучасний французький прозаїк, публіцист, літературний критик і редактор, автор нашумілого роману "99 франків", а також – "Любов живе три роки", "Канікули в комі", "Windows on the world", "Романтичний егоїст".