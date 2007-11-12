На береговій лінії Керченської протоки зібрано понад 160 тонн нафти

Понад 160 тонн нафти зібрано на береговій лінії Керченської протоки, де в неділю зазнали аварії кілька суден, зокрема танкер, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на представника Південного регіонального центру МНС Росії.

"На даний момент основним джерелом забруднення вважаються частини танкера, що розламалися", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що вже підготовлено два танкери для перекачування нафтопродуктів із судна, що розкололося.

За даними МНС, у вівторок на місце події вирушить зведений мобільний загін 495-го рятувального центру МНС РФ, який візьме участь у збиранні відходів нафти з берегової лінії.

У ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на сьогодні задіяно 488 чоловік, 94 одиниці техніки, з них 17 суден, шість авіасуден і 71 одиниця техніки, повідомляє МНС Росії.

Як повідомлялося, в неділю на південь від порту "Кавказ" на рейдовій стоянці під час шторму розламався навпіл танкер "Волгонефть-139", завантажений більш ніж 4 тис. тонн мазуту. На борту танкера знаходилися 13 членів екіпажу. Внаслідок аварії носова частина судна залишилася на якорі, а кормова частина з членами екіпажу почала дрейфувати. На вечір 11 листопада кормова частина танкера сіла на мілину в районі острова Коса Тузла. Через інцидент з танкером "Волгонефть-139" ніхто з людей не постраждав, але в Азовське море вилилося близько 1,3 тис. тонн мазуту.