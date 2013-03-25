У Кабміні певні, що спрощення віз допоможе популяризувати євроінтеграцію

«Ратифікація Європейським Парламентом 17 квітня угоди про додаткове спрощення візового режиму ЄС для українських громадянстане важливим аргументом для зміцнення підтримки євроінтеграційного курсу в українському суспільстві», - про це заявив керівник групи радників віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань Костянтина Грищенка Олег Волошин.



Він нагадав, що дана угода полегшить поїздки до ЄС для представників громадських та релігійних організацій, профспілок, журналістів. Ці категорії громадян зможуть претендувати на багаторазові, безкоштовні та довготермінові візи, отримання яких відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Керівник групи радників також підкреслив, що документ гарантує всім без виключення українцям право звертатися по візу напряму до консульських установ європейських держав, оминаючи візові агентства.

При цьому для ціни послуг останніх встановлюється чітка верхня межа у 30 євро. Також приїжджі з регіонів зможуть вимагати розгляд візового клопотання за скороченою процедурою, що дозволить економити на вимушеному проживанні в Києві або інших містах, де розташовані консульські установи європейських країн.

«Ті складнощі, з якими українці сьогодні все ще стикаються при отриманні Шенгенських віз, сильніше, ніж будь-яка агітація за інший геополітичний вибір, підриває підтримку євроінтеграційного курсу в нашій країні. Зменшення, а в ближчій перспективі і повне усунення візових бар’єрів на практиці зруйнує міф про те, що прагнучи зближення з Євросоюзом, Україна стукає в закриті двері», - підкреслив Волошин.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2013 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з ЄС.

Раніше, 21 лютого ц. р., Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав подальше спрощення візового режиму з Україною. За проект доповіді Клода Мореса (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Велика Британія) проголосували 39 членів Комітету, проти – 3, утрималися – 6. 22 січня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту дав згоду на підтримку Угоди про внесення змін до угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Україна та ЄС підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариствами про спрощення оформлення віз 23 липня 2012 року.