Українські прикордонники розбираються з ”підробним” американцем

Українські прикордонники направили запит до Посольства США в Україні щодо Роберта ФЛЕТЧЕРА, затриманого 9 листопада в пункті контролю «Хутір Михайлівський» (Сумська область) з фальшивим паспортом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, заначений громадянин мав при собі паспорт «з ознаками часткової підробки інформаційних сторінок», виконаних за допомогою принтера.

Як зауважили в ДПС, в зв’язку з чим Р.ФЛЕТЧЕРА було затримано на 72 години до встановлення особи і поміщено до ізолятора тимчасового тримання Сумського прикордонного загону. Прикордонники надіслали до Посольства США в Україні відповідний запит для перевірки та встановлення затриманої особи, оскільки є підозра, що він є громадянином США. Водночас було направлено запити до Івано-Франківської області, де відповідно до даних паспорта, який мав при собі затриманий, йому було видано цей документ.

Як зазначили у прес-службі ДПС, в зв’язку з тим, що на даний час прикордонна служба ще не отримала від вказаних установ необхідні дані, прокуратурою (якою саме не зазначено – УНІАН) утримання в ІТТ Р.ФЛЕЧЕРА подовжено до 10 діб.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9-го на 10-те листопада співробітниками Держприкордонслужби в Сумській області на кордоні з Росією затримано громадянинаР.ФЛЕТЧЕРА, який намагався перетнути україно-російський державний кордон в поїзді сполученням “Київ-Москва” за підробним паспортом.

Днями в українській пресі з’явилося повідомлення про те, що вже кілька місяців в різних містах України можна побачити рекламу на біг-бордах тренінгу Р.ФЛЕТЧЕРА «Секрети мільйонерів». Він позиціонує себе як успішного американського багатія, який готовий поділитися своїми знаннями з українцями. Щоправда, коштує це задоволення недешево - повний термін навчання 3 тисячі доларів. Однак висока ціна українців не відлякує. Графік тренінгів Р.ФЛЕТЧЕРА, який можна знайти на сайті його компанії Global System Training, розписаний до 29 грудня.

Р.ФЛЕТЧЕР займається в Україні організацією тренінгів, залучаючи кошти українських громадянм. В усіх його діях є ознаки фінансової піраміди, стверджують ЗМІ і додають, що в США хтось його звинуватив у шахрайстві.