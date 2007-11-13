Ізраїль не поспішатиме задовольняти бажання Ющенка?

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко розпочинає триденний державний візит до Ізраїлю. Очікуваний заклик глави держави до визнання в Ізраїлі Голодомору на офіційному рівні навряд чи принесе миттєві результати. З такою оцінкою в інтерв’ю "Німецькій хвилі" виступив голова департаменту країн Євразії в МЗС Ізраїлю Гері Корен.

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства Ізраїлю нагадав, що Єрусалим вже зробив перший крок до визнання української трагедії, коли 2003 року підтримав спеціальну заяву делегацій країн-членів ООН щодо 70-х роковин Голодомору. Разом з тим чотири роки тому слово "геноцид" в оригіналі заяви було замінено на формулювання "національна трагедія". За словами Гері Корена, в Ізраїлі пропонують не провадити двозначних паралелей між історичними трагедіями різних народів, єврейського, українського, вірменського тощо, позаяк трагедія кожної нації є унікальною. Свої застереження щодо ініціативи українського президента домогтися визнання трагедії Голодомору геноцидом висловив й відомий ізраїльський історик, екс-директор музею «Яд-Вашем» Іцхак Арад. На його думку, «Великий голод» 1930-х років мав радше класову, ніж національну складову. Різні оцінки минувшини вже давно потребують конструктивного обговорення. З цією метою, найближчим часом планується проведення першого українсько-ізраїльського історичного діалогу за участю провідних істориків від обох держав.