У Керченській протоці призупинили рятувальні роботи: доля 10 моряків невідома

У Керченській протоці через складні погодні умови призупинено пошуково-рятувальні роботи.

10 моряків досі вважаються зниклими безвісти. Ще щонайменше 14 моряків загинули під Севастополем, де затонув корабель під грузинським прапором, передає ІСТV.

Загалом 11 листопада від потужного буревію постраждало два десятки суден. Шість з них пішли на дно. У протоці розколовся навпіл танкер "Волганефть139". У воду вилилося 1,3 тис. тонн мазуту, що вже завдало чималої шкоди довкіллю. Загинуло 30 тисяч птахів, ще стільки ж забруднені мазутом.

Екологи не виключають кислотних дощів в цьому районі, оскільки в море потрапила велика кількість сірки з трьох інших затонулих суховантажів. Сьогодні рятувальники мали перевірити їх герметизацію.

Сьогодні прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає район Керченської протоки, що постраждав від шторму і буревію. Там глава українського уряду має зустрітися з прем’єром Росії Віктором ЗУБКОВИМ і розробити спільні дії з ліквідації надзвичайної ситуації у регіоні.