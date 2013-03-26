Міліціонера, який у райвідділку зґвалтував чоловіка кийком, посадили на 10 років

Петровським районним судом м. Донецька дільничний міліціонер Петровського райвідділу міліції Руслан Сутковой, який 17 червня 2012 року побив і зґвалтував міліційною кийком в опорному пункті №5 жителя Донецька Михайла Бєлікова засуджено до 10 років позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 26 березня, головуючий суддя Олександр Фунжий зачитав вирок, в якому зазначається, що Р.Сутковому призначене «покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням прав обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядливими функціями терміном на 3 роки і виплатою штрафу в дохід держави у сумі 20 тис. грн». Також суд позбавив Р.Суткового звання лейтенанта міліції.

Крім того, сьогодні суд ухвалив звинувачувальний вирок і співучасникам даного злочину: солдату Вадиму Чижкову, направленому з військової частини м. Феодосія до Донецька на час проведення Євро-2012, і старшому дільничному інспектору міліції сектору УВП Петровського райвідділу міліції Олегу Зайцю.

В.Чижкова суд засудив до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки без права виїзду за межі України без дозволу кримінально-виконавчій інспекції і з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядливими функціями терміном на 3 роки. Також суд зобов'язав В. Чижкова виплатити штраф у дохід держави в сумі 10 тис. грн і позбавив його військового звання солдата.

О.Зайця суд позбавив звання підполковника міліції і засудив до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки і з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядливими функціями терміном на 2 роки.

Згідно з рішенням суду, В.Чижков і О.Заяць були звільнені з-під варти у залі суду.

Суд також виніс ухвалу про стягнення з Держказначейства на користь потерпілого М.Бєлікова 250 тис. грн морального і 10 тис. грн матеріального збитку.

Таким чином, суд частково задовольнив цивільний позов постраждалого М.Бєлікова, який вимагав стягнути з відповідачів за рахунок коштів державного бюджету відшкодування заподіяного йому морального збитку у розмірі 2 млн грн і заподіяної йому матеріальної шкоди в сумі 10 тис. грн.

Представники і держобвинувачення, і захисту заявили, що оспорюватимуть даний вирок.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня 2012 р. працівники правоохоронних органів затримали на автостанції «Трудовська» 40-річного жителя Донецька за розпивання пива біля зупинки громадського транспорту. Для складання протоколу про адміністративне правопорушення його було доставлено до опорного пункту, де в результаті протиправних насильницьких дій (зґвалтування міліційним кийком), чоловіку було завдано множинні пошкодження м'яких тканин, внутрішніх органів, а також закритий перелом ребра.

За даним фактом прокуратурою Донецька було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) КК України двох міліціонерів і військовослужбовця військової частини. Усіх обвинувачених було заарештовано.

Керівництво Петровського райвідділу міліції Донецька було усунене з посад.