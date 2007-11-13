П`яниці допомогли Полтаві на 61 тисячу гривень

У Полтаві за притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які розпивали спиртні напої на вулицях міста або з`являлись у нетверезому стані в громадських місцях, бюджет міста одержав 61 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника Полтавського міського управління міліції Олександр САП’ЯН.

За його словами, за 10 місяців цього року дільничними інспекторами міліції до адміністративної відповідальності притягнуто 5 тис. 468 осіб. «Вагомий внесок у боротьбу з цими правопорушеннями роблять співробітники батальйону патрульної служби. При розпиванні спиртних напоїв вони затримали 122 особи, 10 тисяч 796 осіб - за появу в нетверезому стані в громадських місцях», - додав О.САП’ЯН.

За попередніми розрахунками, від сплати штрафів до міського бюджету надійшло близько 61 тис. грн.

Нагадаємо, в квітні цього року влада Полтави вирішила підвищити штрафи за розпивання спиртних напоїв на вулиці. На порушників накладають штраф у розмірі від одного до п`яти неоподатковуваних податком мінімумів.