Європарламент погодився на спрощення візового режиму з Україною

Європарламент дав згоду на набуття чинності угод про спрощення візового режиму та реадмісію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідні проекти доповідей Барбари КУДРИЦЬКОЇ (група народних партій, Польща) були підтримані сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі. За проект доповіді про надання згоди на набуття чинності угоди про спрощення візового режиму проголосували 539 депутатів, проти - 36, утрималися - 12. Проект доповіді про набуття чинності угоди про реадмісію було підтримано більшістю голосів (голосування проводилося шляхом підняття рук).

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту, а 11 вересня Комітет з питань закордонних справ підтримали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з Україною.

Обидві угоди були підписані 18 червня у Люксембургу, парафовані – 27 жовтня 2006 року у Гельсінкі під час самміту Україна-ЄС.

ЄС вимагає від України до набуття чинності угодами скасувати візи для громадян Румунії та Болгарії з метою встановлення рівного ставлення до всіх громадян країн-членів ЄС.

Угода про полегшення візового режиму передбачає фіксовану ціну візового збору в 35 євро, надання безкоштовних віз певним категоріям громадян, зокрема, студентам, журналістам, близьким рідним тощо. За новою угодою консул, у разі відмови в оформленні візи, повинен пояснити громадянину причини цього. Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію та Великобританію.

Угода про реадмісію встановлює чіткі критерії коли та як повертати осіб, які незаконно проживають на території країн-членів ЄС та України. Ці зобов’язання стосуються як громадян України та країн-членів ЄС, так і осіб без громадянства. Положення угоди про реадмісію громадян третіх країн та осіб без громадянства набирають чинності через 2 роки перехідного періоду. Угода не діятиме на території Данії.