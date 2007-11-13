Газпром хоче продавати газ в Європу по 300 доларів

«Газпром» прогнозує середньоєвропейську ціну на газ в 2008 році в розмірі 300 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляє РІА «Новости», про це заявив заступник голови правління російського газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ. «Середньоєвропейська прогнозована ціна на 2008 рік становить 300 дол.», - сказав він.

Раніше менеджери «Газпрому» повідомляли, що в 2007 році прогнозний орієнтир цін реалізації газу в Європу становить 263-265 дол. за тисячу кубометрів. У 2007 році «Газпром» планує поставити в далеке зарубіжжя 147 млрд. кубометрів газу.