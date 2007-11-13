Янукович кине учених на боротьбу зі стихійними лихами

Прогнозуванням і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій влада повинна займатися із залученням учених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді в Бердянську, присвяченій ліквідації наслідків стихійного лиха 10-11 листопада, повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що вся вертикаль виконавчої влади, починаючи з місць, повинна «попрацювати і одержати обгрунтовані пропозиції, що нам потрібно зробити, аби мінімізувати наслідки стихійних лих».

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що від циклічності в природі нікуди не дінешся, і періодично надзвичайні ситуації виникають. «Для нас важливо, що тоді, коли є така наука, коли є науково-дослідні інститути, щоб ми з вами одержували прогноз цієї ситуації», - сказав прем`єр.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, необхідно відпрацювати систему, в якій вся вертикаль виконавчої влади реагуватиме на надзвичайні ситуації, адже кожний регіон має свої особливості.