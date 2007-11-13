В Україні буде від 9° морозу до 15° тепла

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, східних областях, в Криму та Призов’ї передбачається невеликий сніг, на півдні Криму сніг з дощем. На решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10м/с. Температура вночі 2-7° морозу, на узбережжі морів місцями 3-5°тепла; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні 6-9° тепла, у Карпатах 1-6° морозу, помірний сніг.

15 листопада синоптики Українського Гідрометцентру передбачають складні погодні умови. Вранці та вдень в Україні, починаючи із західних та південних областей, сніг, мокрий сніг, місцями крім північних та східних областей, сильні опади. Температура вночі 4-9° морозу, на півночі Лівобережжя та у східних областях до 12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південних областях вночі 1-6° морозу (в Криму близько 0°), вдень 4-9° тепла.

Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у південній частині місцями 25 м/с.

16 листопада передбачається сніг, мокрий сніг, у південних, вдень і у східних областях дощі, у східній половині місцями сильні опади; вдень у північних та західних областях невеликий сніг. Температура у південних областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у східних областях 4-9° тепла. В Криму місцями сильні дощі; температура вночі 3-8° тепла; вдень 10-15°. В Україні, крім крайнього півдня, місцями хуртовини, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у південній і у східній частині місцями 25 м/с.

17 листопада у південній частині часом мокрий сніг та дощ, у східних областях переважно невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, в південних, в Донецькій і Луганській областях від 3° морозу до 3° тепла; вдень близько 0°, у південних областях 1-6° тепла; в Криму вночі 1-7° тепла, вдень 6-12°.

18 листопада погода істотно не зміниться.

У Києві та області 14 листопада буде мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла, по області вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

15 листопада вночі мінлива хмарність, без опадів, температура 4-9° морозу, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Вдень очікується ускладнення погодних умов: сніг, мокрий сніг, вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини; денна температура від 2° морозу до 3° тепла, нічна 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця.

16 листопада передбачається невеликий сніг, послаблення вітру; температура денна від 2° морозу до 3° тепла, нічна 0-5° морозу. На дорогах ожеледиця.

17-18 листопада у Києві та області без істотних опадів. Температура вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.