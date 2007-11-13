Приватизацію «Луганськтепловоза» визнали недійсною

Вищий господарський суд України 8 листопада відхилив касаційні скарги Фонду державного майна, ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод», ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і залишив без змін судові рішення судів першої і апеляційної інстанцій про визнання недійсним договори купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомив адвокат Максим ЮХИМЕНКО, який представляв у суді інтереси ВАТ «Дніпровагонмаш».

«Таким чином, суди першої, апеляційної і касаційної інстанцій підтвердили незаконність приватизації ВАТ ХК «Луганськтепловоз», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. ФДМУ провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. за стартової ціни пакета 292 млн. грн.

На участь у конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м.Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м.Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м.Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу було допущено лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".

25 червня ц.р. Господарський суд Києва частково задовольнив позов ВАТ «Дніпровагонмаш», визнавши недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз» і зобов`язавши покупця - ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» - повернути акції Фонду державного майна. Фонд держмайна подав апеляцію на дане судове рішення.

Київський апеляційний господарський суд 7 серпня ухвалив рішення відмовити в задоволенні апеляції Фонду державного майна України на рішення Господарського суду Києва від 25 червня.

У рішенні Господарського суду Києва, який має у своєму розпорядженні УНІАН, зокрема, сказано, що суд ухвалив визнати недійсним рішення Фонду держмайна від 26 вересня - 2 жовтня 2006 року в частині недопущення ВАТ «Дніпровагонмаш» до участі в конкурсі з продажу акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз». Також Госпсуд Києва вирішив визнати недійсним наказ ФДМУ від 22 березня 2007 року «Про відновлення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз». У своєму рішенні суд ухвалив визнати недійсним рішення ФДМУ про визначення переможця конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і визнати недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій підприємства між ФДМУ і ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Російська Федерація).