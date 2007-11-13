За титул «Королеви Світу» змагатиметься 17-річна киянка (фото)

15:42, 13 листопада 2007
Суспільство
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Марія вважає такий поворот долі подарунком

Боротися за титул «Королева Світу-2007» буде 17-річна киянка Марія Черкунова, володарка титулу «1-ої Віце-королеви Світу -України». Переможниця  українського конкурсу луганчанка Яна Маловська  не може їхати на  міжнародний фінал, оскільки їй необхідно виконувати контрактні зобов`язання, пов`язані з роботою моделі в зарубіжному агентстві. В результаті Марія Черкунова стане наймолодшою  представницею країни на міжнародних конкурсах краси першого рівня.

Мария ЧеркуноваМария Черкунова

Марія - першокурсниця  Київського університету "Східний світ". Вона вивчає японську, вільно говорить корейською і англійською мовами. За півтора роки модельної роботи брала участь в десятках показів відомих дизайнерів.

Сама Марія вважає такий поворот долі подарунком.

- Я мріяла про поїздку на такий конкурс, але коли стала другою, заспокоїлася - і раптом такий поворот, - зізналася дівчина. - Зараз серйозно займатимуся собою, щоб витримати змагання, перш за все фізично.

Конкурс  «Королева Світу» входить в п`ятірку найпрестижніших конкурсів разом з «Міс Світу», «Міс Всесвіт», «Міс Земля» і «Міс Інтернешнл». Починаючи з 1988 року він проводився в Німеччині, Австрії, Росії і інших країнах. «Королева Світу» - перший і єдиний конкурс, фінал якого в 2000 році пройшов в небі на борту «Боїнга».

Міжнародний фінал «Королева Світу-2007» стартує 1 грудня у Франкфурті-на-Майні.

Переможниць оголосять 15 грудня в містечку Ішгль (Австрія, Тіроль).

Комсомольская правда в Украине

 

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