За титул «Королеви Світу» змагатиметься 17-річна киянка (фото)

Боротися за титул «Королева Світу-2007» буде 17-річна киянка Марія Черкунова, володарка титулу «1-ої Віце-королеви Світу -України». Переможниця українського конкурсу луганчанка Яна Маловська не може їхати на міжнародний фінал, оскільки їй необхідно виконувати контрактні зобов`язання, пов`язані з роботою моделі в зарубіжному агентстві. В результаті Марія Черкунова стане наймолодшою представницею країни на міжнародних конкурсах краси першого рівня.

Марія - першокурсниця Київського університету "Східний світ". Вона вивчає японську, вільно говорить корейською і англійською мовами. За півтора роки модельної роботи брала участь в десятках показів відомих дизайнерів.

Сама Марія вважає такий поворот долі подарунком.

- Я мріяла про поїздку на такий конкурс, але коли стала другою, заспокоїлася - і раптом такий поворот, - зізналася дівчина. - Зараз серйозно займатимуся собою, щоб витримати змагання, перш за все фізично.