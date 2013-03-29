Боржник зустрів газовиків пострілами з травматики

Як повідомила УНІАН прес-секретар компанії «Луганськгаз» Вікторія Коломієць, один із споживачів-боржників, який проживає по вулиці Крилова, відмовився впустити газівників у двір будинку, де розташовані газові пристрої, для відключення від системи газопостачання.

За її словами, при цьому чоловік поводився агресивно, ображав співробітників міжрайгазу і погрожував вбивством. Потім боржник двічі вистрілив у повітря з травматичної зброї.

За цим фактом Алчевський міськвідділ міліції відкрив кримінальне провадження стосовно чоловіка за ознаками ст. 129 ч. 1 КК України (Загроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї загрози), що передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

На цю тему: На Луганщині чоловік підпалив себе, почувши, що йому відріжуть електрику

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні в Старобільському районі Луганської області чоловік підпалив себе на знак протесту проти відключення йому електрики, внаслідок чого з опіками був госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.

6 березня в Луганську через невирішене питання з орендованим автомобілем чоловік вчинив акт самоспалення, внаслідок чого був доставлений до Луганської обласної клінічної лікарні у тяжкому стані.