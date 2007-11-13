У Києві відкрився перший гіпермаркет О’Кей

Сьогодні в Києві відкрився перший гіпермаркет «О’Кей».

Як передає кореспондент УНІАН, генеральний директор компанії «О’Кей-Україна» Армен ПАПАЗЯН повідомив журналістам, що сума інвестицій в гіпермаркет становить 400 доларів за квадратний метр з урахуванням устаткування. Інвестиції планується окупити за 7-8 років.

У гіпермаркеті буде представлено 55 тисяч найменувань товару. Співвідношення продуктів і промислових товарів – 50/50.

А.ПАПАЗЯН також зазначив, що для відвідувачів діє паркінг на 650 машиномісць, а також будується дворівневий паркінг на приблизно 1200 машиномісць.

Для доставки відвідувачів безплатно курсуватимуть маршрутні автобуси від станцій метро «Петрівка» і «Оболонь», а також з житлового масиву «Троєщина».

Крім того, в найближчому майбутньому біля гіпермаркету планується організувати зупинку громадського транспорту.

Девелопером проекту виступив український холдинг «Панорама Груп», а генпідрядником – компанія «Єврокон».

Як повідомляв УНІАН, в Києві до кінця листопада планувалося відкрити гіпермаркет «О’Кей» вартістю близько 25 млн. дол. Єдиним інвестором будівництва гіпермаркету виступила компанія «Експерт-Капітал».

Перший гіпермаркет мережі «О’Кей» розташований на Дніпровській набережній у складі ТРЦ «Дніпровська пристань». Площа його торговельного залу - 12 тис. кв. м.

Компанія «Експерт-Капітал», яка є єдиним інвестором мережі гіпермаркетів «О’Кей», належить естонському бізнесмену Хілару ТЕДЕРУ.