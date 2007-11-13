ВАТ “Газпром” стурбований пропозиціями Єврокомісії про регулювання внутрішнього ринку енергетики.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на енергетичній конференції в Римі заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр МЕДВЕДЄВ.

“Ми, серед інших основних операторів ринку ЄС, стурбовані останніми пропозиціями Європейської комісії, згідно з якими газопроводи в ЄС не можуть належати або бути контрольовані компаніями, що постачають газ”, - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ зазначив, що зараз “Газпром” веде постійний діалог з Єврокомісією з цього питання.

“Ми зараз уважно аналізуємо пропозиції Єврокомісії. На цьому етапі я ще не можу сказати, наскільки пропозиції щодо поділу акцій, як це пропонує Єврокомісія, відповідає захисту приватної власності в умовах ринкової економіки”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Єврокомісія ухвалила проект нової Директиви з організації внутрішнього ринку енергетики, якою, зокрема, передбачає лібералізацію ринку та відділення постачальників енергоресурсів від транспортних мереж. Крім того, Єврокомісія запропонувала забезпечити рівні умови для доступу на ринок як для компаній ЄС, так і для компаній з-за кордону. Єврокомісія сподівається завершити роботу з узгодження нової Директиви до кінця 2008 року.

Єврокомісія також запропонувала посилити роль національних регуляторів та створити європейське Агентство координації енергетичних регуляторів і висунути нові вимоги до компаній щодо забезпечення прозорості енергетичних ринків.

19 вересня прес-секретар російського “Газпрому” Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що компанія представить свою оцінку нових пропозицій Єврокомісії, а також оцінку їхнього впливу на надійність поставок та ціни на газ після детального вивчення цих пропозицій та консультацій з ключовими структурами ЄС.