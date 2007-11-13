Росія та Україна 15 листопада обговорять ціни на російський газ, що поставляється до України, на 2008 і подальші роки, повідомив РІА Новости офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ.

"На даний момент ніяких домовленостей щодо цін на газ немає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що вважає оптимальною для України ціну на газ в 150-160 доларів за тисячу кубометрів. З приводу того, що в ділових і політичних колах говорять про ціну газу наступного року в 188-190 і 200 доларів, глава держави заявив, що такої ціни не буде. На думку В.ЮЩЕНКО, така ціна «необгрунтована… з урахуванням тенденцій на енергетичних ринках».

6 листопада міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО підтвердив, що на переговорах з Москвою ціновий коридор газу наступного року обговорюється в межах 150-160 дол. за 1 тис. кубометрів.

Тим часом, заступник голови правління "Газпрому" Олександр МЕДВЄДЄВ повідомив напередодні РІА Новости, що ціна газу для України в 2008 році може скласти 160 доларів за тисячу кубометрів, якщо сторони підпишуть угоди про поетапний перехід на середньоєвропейську ціну до 2011 року. А середньоєвропейська ціна на газ, за його словами, може досягти 300 доларів за тисячу кубометрів вже в 2008 році.

З 2006 року "Газпром" встановив ціну на газ для України у розмірі 230 доларів за тисячу кубометрів. Завдяки залученню посередника - компанії RosUkrEnergo, яка змішує в трубі російський газ з середньоазіатським, ціна на кордоні склала 95 доларів за тисячу кубометрів.

З 1 січня 2007 року у зв`язку з подорожчанням туркменського газу ціна для України піднялася до 130 доларів за тисячу кубометрів.