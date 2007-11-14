Продаж мобільних телефонів в Україні помітно скоротився

У третьому кварталі 2007 року на українському ринку роздрібних продажів стільникових телефонів було продано 2,64 млн. стільникових телефонів на суму 0,507 млрд. доларів у роздрібних цінах.

Така оцінка ринку роздрібних продажів стільникових телефонів міститься в аналітичному звіті компанії «Євромережа» (Росія) «Аналіз ринків послуг стільникового зв`язку України в третьому кварталі 2007 року», результати якого має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

За оцінкою експертів компанії, обсяг продажів стільникових телефонів, порівняно з третім кварталом 2006 року, знизився на 11,7% (за кількістю проданих телефонів), а виручка від роздрібних продажів стільникових телефонів знизилася на 5%.

У третьому кварталі 2007 року, за оцінкою «Євромережі», 1,85 млн. телефонів було куплено на заміну (т.з. реплейсмент), частка реплейсмента у сумарних продажах стільникових телефонів в Україні в 2007 році становитиме, за прогнозом компанії «Євромережа», 70%.

Середня ціна стільникового телефону, проданого уроздріб у третьому кварталі 2007 року, становила 192 долари, що на 5% більше середньої вартості телефону, проданого в другому кварталі 2007 року, і на 8% вище за середню вартість телефону, проданого в третьому кварталі 2006 року.

За оцінкою компанії «Євромережа», всього за весь час існування стільникового зв`язку в Україні на кінець третього кварталу 2007 року в роздрібних мережах рітейлерів України було продано 38,68 млн. стільникових телефонів.

Довідка УНІАН. Компанія "Євромережа" є одним з лідерів на ринку продажів мобільних терміналів. На кінець червня 2007 року сумарна кількість салонів компанії «Євромережа» в 11 країнах СНД і Балтії становила 4 883, в Україні працювало близько 500 салонів.