На Харківщині затримали водія, через якого зіткнулися два повних автобуси





Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, щодо цього водія перед судом ініціюватиметься питання про обрання запобіжного засобу у вигляді арешту.

За попередньою інформацією, водій автобуса «Богдан», об’їжджаючи вибоїну на дорозі, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим пасажирським автобусом «Мерседес-Спринтер».

Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса «Мерседес-Спринтер» 1994 та 1992 року народження загинули. Водій автобуса «Богдан» та 10 пасажирів мікроавтобуса були доставлені до лікарень. Після надання медичної допомоги 5 пасажирів відпущені додому.

На місце події виїжджали прокурор області Геннадій Тюрін, начальник ГУ МВС області Олег Демченко, слідчо-оперативна група.

Відділ розслідування ДТП обласного управління міліції відомості про вказаний факт вніс до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) КК України. Розслідування аварії перебуває на контролі керівництва прокуратури області

У розпочатому досудовому розслідуванні призначено процесуальних керівників, його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 березня, на автодорозі Київ-Суми, у селі Солоницівка Дергачівського району Харківської області, сталося зіткнення двох автобусів.

У ДТП загинуло двоє людей, ще 12 отримали тілесні ушкодження.