У Керченській протоці заборонили ловити рибу

У районі затоплення суден у Керченській протоці в даний час заборонено вилов риби і водокористування.

Таку заборону винесла Кримська басейнова санітарно-епідеміологічна станція (СЕС), передає кореспондент УНІАН.

Заборона накладена відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря Кримського басейну Сергія ЛЕПІКА. Цю постанову передано у всі оперативні служби, повідомили в Кримській басейновій СЕС.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка суден, в результаті в море вилилося близько 1,3 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).