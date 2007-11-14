У Керченській протоці заборонили ловити рибу

11:20, 14 листопада 2007
Суспільство
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Постанову передано в усі оперативні служби

Працівники МНС прибирають мазут з морського узбережжя в районі коси Тузла. Крим, 13 листопада У районі затоплення суден у Керченській протоці в даний час заборонено вилов риби і водокористування.

Таку заборону винесла Кримська басейнова санітарно-епідеміологічна станція (СЕС), передає кореспондент УНІАН.

Заборона накладена відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря Кримського басейну Сергія ЛЕПІКА. Цю постанову передано у всі оперативні служби, повідомили в Кримській басейновій СЕС.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка суден, в результаті в море вилилося близько 1,3 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

 

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