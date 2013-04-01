Україна експортувала понад 19 мільйонів тонн зернових

Зокрема, в лютому-березні на зовнішні ринки було поставлено 3,2 мільйона тонн зерна. Такі темпи дозволять виконати прогноз з експорту зернових у поточному маркетинговому році. Про це повідомив Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Якщо підбивати підсумки за лютий і березень, то аграрії за цей час експортували 3,2 мільйона тонн зерна. Це досить хороші темпи, аби виконати прогноз до кінця поточного маркетингового року. Всього з початку маркетингового року Україна експортувала 19,3 мільйона тонн зерна», − підкреслив Микола Присяжнюк.

Крім того, ще близько 1,3 мільйона тонн зерна знаходиться в портах і завантажено на кораблі, які будуть відправлені в найближчий час.

«Разом з тим, нашим завданням номер один залишається внутрішня продовольча безпека. Тому ми постійно моніторимо баланси зерна на внутрішньому ринку і стежимо за зовнішньою кон'юнктурою. Якщо ж підвести підсумки щодо нарощування експорту зернових у поточному маркетинговому році, то за станом на 30 квітня було поставлено майже на 4 мільйони тонн зерна більше, ніж за аналогічний період попереднього МР», − зазначив Микола Присяжнюк.