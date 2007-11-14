Семенюк хоче прийти у Верховну Раду і показати документи

Валентина СЕМЕНЮК має намір виступити в парламенті зі звітом про свою діяльність на посаді голови Фонду держмайна України перед розглядом кадрових питань щодо формування уряду і питань про призначення керівників інших органів державного управління.

Про це В.СЕМЕНЮК повідомила в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Я звітуватиму перед Верховною Радою після того, як мій звіт буде заслухано на комітеті», - сказала В.СЕМЕНЮК.

Відповідаючи на питання, чи планує вона зберегти посаду голови ФДМУ після формування нового складу уряду, В.СЕМЕНЮК сказала: «У мене є що сказати і підтвердити це документами, щоб не було звинувачень про невиконання плану. Скажу, чому це відбулося, і покажу документи. Скажу, скільки підприємств приватизовано, за які гроші, хто і скільки не заплатив».