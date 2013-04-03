Адвоката затримали за посередництво у хабарі

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, адвокат одного з адвокатських об’єднань підбурював тернополянку до дачі 3 тис. євро хабара службовим особам одного з військових комісаріатів Тернопільської області за позитивне вирішення питання щодо видачі посвідчення про приписку до призивної дільниці та військового квитка для її сина.

При отриманні частини грошей за посередництво наприкінці минулого тижня правоохоронці затримали чоловіка.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до замаху на дачу хабара).

Досудове розслідування проводиться слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області.