Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Україна досягла суттєвого прогресу в переговорах з Киргизією щодо підписання протоколу про доступ на ринки товари і послуг, необхідний для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції в середу, відповідаючи на питання журналістів.

«Ми досягли істотного прогресу в переговорному процесі щодо вступу України в СОТ, надзвичайно серйозного прогресу», - запевнив А.ЯЦЕНЮК. він висловив сподівання на те, що звіт робочої групи буде завершений в поточному році.

Як повідомляв УНІАН, офіційний Бішкек заявляє, що врегулювання питання боргу України перед Киргизією у розмірі більш як 27 млн. доларів, що залишився з часів СРСР і визнано Киргизією як недержавний борг України, сприятиме прогресу в переговорному процесі в рамках Робочої групи зі вступу України до СОТ. Якщо Україна завершить переговори з Киргизією і підпише з цією країною протокол про доступ на ринки товарів і послуг, то вже до нового року вона зможе вступити до Світової організації торгівлі.

Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.

У 2005-2006 роках Верховна Рада України ухвалила 38 законодавчих актів, необхідних для вступу до СОТ. 31 травня ц.р. ВР ухвалила останні 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ.