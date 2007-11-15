Прокурор опротестував рішення Київради про приватизацію “Київміськбуду”

Прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ опротестував рішення Київської міської ради від 12 липня цього року про продаж 80% акцій холдингової компанії “Київміськбуд”, що належать столичній громаді.

Про це УНІАН повідомив депутат Київради, секретар Постійної комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Юрій ДМИТРУК.

За його даними, протест прокурора датований 1 листопада 2007 р. У даний час документ розглядають відповідні комісії Київради.

Коментуючи протест прокурора столиці, Ю.ДМИТРУК зазначив, що зміст документу зводиться до трьох основних тез, на підставі яких можна говорити про неправомірність прийняття Київрадою зазначеного рішення.

За словами Ю.ДМИТРУКА, по-перше, рішення про приватизацію “Київміськбуду” суперечить закону України “Про приватизацію державного майна”, і, перш за все, положенням 3-ї, 9-ї та 12-ї статей.

По-друге, у 2003 році Президент видав відповідне розпорядження, на виконання якого Київрада ухвалила рішення про заборону приватизації “Київміськбуду” до 2008 р., і це рішення діє, воно не скасовано.

Також прокурор вказав на порушення при ухваленні цього рішення закону про місцеве самоврядування, а саме порядку розгляду цього питання.

Тобто, наголосив Ю.ДМИТРУК, це три основні тези, на які посилається прокурор і робить висновки, що рішення про включення 80% акцій “Київміськбуду” до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, необхідно скасувати.

Він підкреслив, що проект рішення щодо приватизації акцій “Київміськбуду” на розгляд сесії 12 липня було внесено з місця, в усній формі та без погодження відповідними комісіями Київради.

За словами Ю.ДМИТРУКА, черговості розгляду протесту прокурора в комісіях немає. Він зауважив, що вчора цей документ взяло на вивчення Управління комунального майна, “яке фактично ініціювало цю приватизацію”, тому це є просто “відтягуванням часу, бо вони все прекрасно знають”.

Регламентна комісія розглядатиме протест прокурора по “Київміськбуду” наступної середи.

Водночас Ю.ДМИТРУК наголосив, що за законом протест прокурора призупиняє дію рішення Київради. “Тобто, зараз не можна робити будь-яких кроків по приватизації “Київміськбуду” до розгляду протесту прокурора і прийняття по ньому рішення Київрадою”, - сказав Ю.ДМИТРУК.

“Процеси, які йдуть, теоретично можна зупинити, але практично вони ж не зупиняються. Якщо є намір приватизувати і є зацікавленість, то, звичайно, процеси йдуть, зокрема, протидії цьому протесту”, - додав Ю.ДМИТРУК.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Київрада внесла до списку підприємств, що підлягають приватизації, холдингову компанію «Київміськбуд», а в серпні оголосила тендер на оцінку 80% акцій цього підприємства під грифом «ПР», який означає «приватизація».

19 вересня Господарський суд Києва заборонив здійснювати дії з продажу 52 910 760 штук простих іменних акцій (80% УФ) акціонерного товариства ХК «Київміськбуд», що належать територіальній громаді міста Києва, зокрема проводити і оголошувати конкурси або аукціони з продажу акцій.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» - найбільша будівельна компанія України. 80% акцій ХК належить київській територіальній громаді і перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входить 38 акціонерних товариств, від 10 до 30% акцій яких належить компанії, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій, і 51 підприємство, - на правах асоційованих членів.