Українцям підвищать тарифи на розмови з домашнього телефону

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), своїм рішенням переглянула Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і ухвалила відповідне рішення щодо розміру тарифів на деякі послуги місцевого телефонного зв'язку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НКРЗІ.

Характер перегляду тарифів і принципи їх зміни не повідомляються, проте, як випливає з тексту повідомлення, очікується підвищення тарифів.

У прес-службі НКРЗІ повідомили, що це рішення офіційно буде опубліковано у понеділок, 8 квітня 2013 року.

Зазначається, що комісія «разом з представниками профспілок і роботодавців у рамках Робочої групи пропрацювала варіант поетапного впровадження впродовж 2013 року (відповідно з 01.05.2013 р. і з 01.11.2013 р.) нових Граничних тарифів».

Розроблений документ передбачає зміну окремих позицій прейскуранта, зокрема, розміру абонентської плати за користування телефонним апаратом.

Як говориться в повідомленні, відповідно до статті 67 Закону «Про телекомунікації» тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України здійснюється на принципах базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням одержання прибутку; необхідності уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших; стягнення погодинної плати за фактичний час одержання споживачем телекомунікаційних послуг тощо.

Проте, на думку НКРЗІ, в даний час діючі Граничні тарифи на послуги місцевого телефонного зв'язку, в першу чергу, сільського, є збитковими для операторів телекомунікацій: так, тарифи на сільський телефонний зв'язок становлять лише близько 40% від собівартості обслуговування.

Це рішення НКРЗІ буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України і набуде чинності після його офіційної публікації.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року НКРЗІ прийняла рішення про збільшення Граничних тарифів на послуги місцевого телефонного зв'язку. Зміни до нині чинних Граничних тарифів також вносилися у два етапи впродовж 2012 року: перший – набув чинності з 1 липня 2012 р.; другий - з 1 листопада 2012 р. Згідно з рішенням, на першому етапі була збільшена щомісячна абонплата за користування основним телефонним апаратом на 5-10%, на другому етапі абонплата зросла ще на 10% (до 16,38 грн з 14,88 грн (без ПДВ) для телефонів без погодинної оплати і до 14,32 грн з 13,02 грн (без ПДВ) з погодинною оплатою).

У НКРЗІ в 2012 році обгрунтовували таке рішення тим, що тарифи на окремі послуги «нижчі за собівартість і покриваються за рахунок більш рентабельних сегментів ринку».

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом і надання послуг поштовому зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу і органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.