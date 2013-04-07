У Сумах підпалили джип в.о. ректора академії банківської справи
11:50, 07 квітня 2013Суспільство
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У Сумах невідомі підпалили джип Mitsubishi Pajero проректора Української академії банківської справи Сергія Козьменка, який наразі виконує обов’язки її ректора.
Як повідомила УНІАН начальник Сектора зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, це сталося 6 квітня близько 2-ї години ночі.
За її словами, для підпалу були використані два дволітрові бутилі із соляркою, закладені під переднє та заднє колеса. Втім, загорівся лише один з них, і автомобіль постраждав частково.
«За даним фактом 6 квітня відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – «навмисне пошкодження транспортного засобу». Ведеться слідство», - сказала Е.Біганова.
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