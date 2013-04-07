У Сумах підпалили джип в.о. ректора академії банківської справи

Як повідомила УНІАН начальник Сектора зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, це сталося 6 квітня близько 2-ї години ночі.

За її словами, для підпалу були використані два дволітрові бутилі із соляркою, закладені під переднє та заднє колеса. Втім, загорівся лише один з них, і автомобіль постраждав частково.

«За даним фактом 6 квітня відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – «навмисне пошкодження транспортного засобу». Ведеться слідство», - сказала Е.Біганова.