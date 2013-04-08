Сьогодні кіпрські вкладники дізнаються, скільки грошей «зістрижуть» з депозитів

Вкладники кіпрських банків у понеділок дізнаються точні розміри "стрижок" депозитів, передає новинний портал Cyprus Mail в ніч на понеділок з посиланням на заяву керівника департаменту внутрішнього аудиту ЦБ Кіпру Янігоса Діметріо.

За словами Діметріо, після оголошення точних цифр очікується нормалізація ситуації з банками країни, а також "ситуації на внутрішньому ринку і з міжнародними транзакціями". Ряд аналітиків і експертів вважають, що стосовно великих внесків, що перевищують 100 тисяч євро, списання можуть скласти до 60%, повідомляє РІА Новости.

Раніше ЦБ Кіпру повідомив, що списання за вкладами понад 100 тисяч євро на Bank of Cyprus при реорганізації банку складе 37,5%. Спочатку банк обміняє 37,5% суми великих депозитів на акції. Ще на 22,5% суми депозиту не будуть нараховуватися відсотки.

Передбачається, що ці кошти банк також зможе в майбутньому обміняти на акції. На решту 40% суми вкладів понад 100 тисяч євро будуть нараховуватися відсотки, але кошти будуть знаходитися на рахунку в банку до нормалізації ситуації. Крім того, уряд має намір скоротити число авіаперельотів високопоставлених чиновників країни першим класом і спростити для кіпрських банків процес вилучення житлової нерухомості за борги.