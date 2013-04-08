Кульбіда: Продовжувати опалювальний сезон у Києві не доведеться

Продовжувати опалювальний сезон в Києві не доведеться, оскільки до середини квітня в місті і області встановиться достатньо висока температура повітря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Для міста Києва опалювальний сезон закінчується у середині квітня, тобто приблизно 15 квітня. Виходячи з прогнозу погоди, який ми можемо скласти сьогодні, в період з 12 по 17 квітня температура повітря перевищуватиме «плюс» 8 градусів, тому у Київської міської адміністрації будуть всі підстави, щоб почати період відключення від опалення практично по всьому місту», - повідомив М.Кульбіда.

Як повідомляв УНІАН, завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Вазіра Мартазинова попереджала про істотне похолодання у середині квітня, і висловила думку про необхідність продовження опалювального сезону.

5 квітня директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Новицький у коментарі УНІАН повідомив, що опалювальний сезон в Києві буде продовжено у зв'язку з низькою температурою повітря.

Водночас він не уточнив, на який період продовжать подачу теплоносія в оселі киян, оскільки поки що немає точних прогнозів на подальший період. Але він нагадав, що опалення відключається за умови, якщо три дні підряд середньодобова температура становить не нижче як 8 градусів тепла. Д.Новицький запевнив, що поки середньодобова температура не буде вищою за 8 градусів, квартири киян будуть з опаленням.

Опалювальний сезон у Києві почався 15 жовтня і має завершитися 15 квітня.