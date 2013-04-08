У Львові п'яні молодики намагалися спалити офіс разом з директором

У Львові двоє молодиків намагалися спалити офіс одного з ТзОВ в якому в цей час перебував директор товариства, до якого у паліїв були „майнові претензії”.

Як розповів УНІАН речник управління державної служби охорони при ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, 5 квітня, близько 18.00, на пульт центрального спостереження поступив сигнал «тривога» з ТзОВ у Львові. Прибувши на місце виклику наряд спецпідрозділу групи затримання затримав двох громадян, віком 36 та 38 років, які погрожували спалити офіс ТзОВ разом з директором, який в цей час перебував у приміщенні.

„Львів’яни, які знаходились в стані алкогольного сп’яніння, облили бензином приміщення офісу та погрожували підпалити директора ТзОВ. Двадцятилітрову каністру бензини вони принесли з собою. Свій вчинок вони пояснювали тим, що „директор їм заборгував”, - розповів Д.Харчук.

Дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.