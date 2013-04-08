На Львівщині автодор обікрав державу на 1,3 мільйона гривень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, службові особи держпідприємства підозрюються у тому, що вони, зловживаючи службовим становищем та без застосування визначених законодавством тендерних процедур, уклали збиткову угоду з однією з приватних будівельних компаній щодо закупівлі будівельних матеріалів – щебеню та солі за цінами, що перевищують середньоринкові.

“Згідно з укладеною угодою працівники держпідприємства закупили будівельні матеріали для ремонту автодоріг Львівщини за завищеними цінами. Внаслідок цих неправомірних дій держбюджету було завдано збитки на суму 1 млн 300 тис. гривень”, - інформує прес-служба.

За матеріалами управління СБУ у Львівській області за цим фактом органами прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство триває.