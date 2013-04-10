Нацрада анулювала ліцензії семи телерадіокомпаній

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії семи регіональних телерадіокомпаній.

Таке рішення регулятор прийняв на сьогоднішньому засіданні, повідомляє «Телекритика». Своїми рішеннями Нацрада задовольнила заявки самих компаній. Переважно мовники і провайдери просили анулювати ліцензію через відсутність фінансування, проблеми з проводовим радіо, припинення діяльності та ліквідацію підприємства. Зокрема, ліцензію анульовано: в ТОВ ТРК «Кабельні телевізійні мережі» (Олександрія Кіровоградської області), Волочиської редакції районного радіомовлення (Волочиськ Хмельницької області), комунального підприємства «Якимівське телебачення та радіо» (смт Якимівка Запорізької області), «Редакції Баришівського районного радіомовлення» (смт Баришівка Київської області), ТОВ «ТВ-Альянс» (Мелітополь Запорізької облвсті), ТОВ «ТРК «Альтернатива ТВ» (смт Свеса Ямпільського району Сумської області) і ТОВ ТРК «Візана» (Іршава Закарпатської області).

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