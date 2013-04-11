У Дубаї поліцейські будуть патрулювати місто на Lamborghini

Цей шикарний автомобіль, вартість якого перевищує два мільйони дирхамів ОАЕ (близько 550 тисяч доларів США), буде патрулювати виключно фешенебельні квартали Дубая - район найвищого у світі хмарочоса "Бурдж Халіфа", а також розташовані на узбережжі райони Дубай-Марина та Джумейра, повідомляє РІА Новости.

При цьому в поліції підкреслюють, що поліцейська Lamborghini призначена виключно для патрулювання вулиць, підозрюваних і розшукуваних правоохоронними органами злочинців на цьому авто возити не будуть. "Цей патруль працюватиме над підтриманням безпеки на дорогах в тісній співпраці та координації з іншими поліцейськими машинами, але підозрюваних і розшукуваних злочинців на цьому автомобілі перевозити не будуть, враховуючи його високу вартість", - сказав заступник начальника поліції Дубая в опублікованому в четвер інтерв'ю газеті "Аль-Імарат аль-Яум".

Він підкреслив, що поліцейські патрулі на дорогих спортивних автомобілях будуть свідчити про високий рівень поліції Дубая і розкіш цього емірату в цілому.

Раніше УНІАН повідомляв, що для працівників МВС України в рамках проекту "Зелені інвестиції" закупили 1220 гібридних автомобілів Toyota Premio на суму 380,7 млн. грн.