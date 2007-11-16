Christie`s продав найбільший червоний діамант (фото)
10:49, 16 листопада 2007Суспільство
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Вартість одного карата - $1,18 мільйона
|Фото АР
Проданий на Christie`s камінь знайшли, мабуть, недавно і, найімовірніше, в Австралії.
Напередодні будинок Sotheby`s продав винятково чистий і великий (84,37 карата) діамант за 16,2 мільйона. Абсолютний рекорд на ринку коштовностей тримається з 1995 року, коли камінь "Зірка сезону" пішов з молотка за 16,5 мільйона.
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