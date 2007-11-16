На Тузлі зібрали понад 350 тонн нафтопродуктів

Близько 300 чоловік продовжують очищення берегової лінії острова Коса Тузла від нафтопродуктів, які потрапили туди внаслідок корабельних аварій у Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, вже зібрано нафтопродуктів (у суміші з піском і водоростями) загальною масою понад 350 тонн. Усього забруднено близько 4 кілометрів берегової смуги, шириною від 10 до 60 метрів. «Зібрані нафтопродукти завантажуватимуться на російську баржу, й утилізуватимуться на території Росії», - зазначають рятувальники.

Як наголошується в повідомленні МНС, сьогодні на острів додатково доставлена інженерна техніка – 12 одиниць (екскаватори, бульдозери, самоскиди), котра також здійснює збір нафтопродуктів.

Напередодні, 15 листопада, в районі керченського селища Жуківка на береговій лінії були проведені роботи зі збирання фрагментів нафтопродуктів. Зібрано 120 мішків, очищено 300 метрів берегової лінії. Підрозділ Мінтрасзв’язку і представники Керченського міського виконавчого комітету в Жуківці провели очищення близько 150 метрів берегової смуги від нафтопродуктів. Зібрано і вивезено нафтопродуктів (у суміші з піском і водоростями) близько 8 тонн.

Як інформує кримський Главк МНС, продовжується пошук моряків із судна «Нахічевань», визначається ступінь пошкоджень затонулих кораблів, проводиться оцінка масштабів забруднення, ступені екологічного лиха і визначення шкоди.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали понад десять суден, внаслідок чого в морі опинилося близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки (за попередніми даними, ємності із сіркою закриті кришками).

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.