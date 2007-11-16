Наступного тижня в Україні буде до 16° морозу

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У східних та південних областях дощ і мокрий сніг; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Як повідомляє Український Гідрометцентр, у західних областях вночі також невеликий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 1-6° морозу. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. На дорогах північних, західних та місцями центральних областей ожеледиця. У Криму очікується дощ, вночі з мокрим снігом; вітер північно-східний, 9-14 м/с; температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

18 листопада буде мінлива хмарність, у південних областях очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу (вдень переважно дощу). Вітер східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу; у південних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах ожеледиця.

У Криму місцями очікується невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

19 листопада очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, у Криму вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, в Карпатах та на півночі Лівобережжя до 16°, вдень 1-6° морозу; у південних областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На дорогах ожеледиця.

20 листопада в Криму передбачається невеликий сніг та дощ (вночі), на решті території без опадів. Температура у південній частині вночі 3-8° морозу, вдень 1-5° тепла (в Криму вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла); на решті території вночі 7-12° морозу, , вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень близько 0°.

21 листопада опадів не передбачається. Температура у південній частині вночі 0-5° морозу вдень 1-5° тепла (в Криму вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла); на решті території вночі 4-9° морозу (на Закарпатті 1-6° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області 17 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10м/с. Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

18 листопада очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.

19 листопада опадів не передбачається, буде мінлива хмарність, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу.

20 листопада у Києві та області буде без опадів. Температура вночі 7-12° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

21 листопада опадів також не передбачається. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.