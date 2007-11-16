Від затонулої в Керченській протоці сірки шкоди не буде?

Фахівці Росії і України стверджують, що "ніяких шкідливих наслідків" від затонулої в Керченській протоці сірки немає. Про це повідомляє Головне управління МНС України в Криму з посиланням на засідання міждержавної робочої групи з ліквідації наслідків стихійного лиха в Азово-Чорноморському басейні, котре сталося напередодні ввечері в Керчі.

Питання, «що робити із сіркою», поки що не вирішене, зазначають в МНС. Думка фахівців Росії і України в цьому питанні розходиться: одні вважають, що під час взаємодії сірки з морською водою вона перетвориться на моноліт, другі, після ряду досліджень, дійшли висновку, що сірка, котра намокла в морській воді, пасивна. "Єдине, в чому зійшлися фахівці обох країн: шкідливих наслідків від затонулої сірки немає", - зазначили в кримському Главку МНС.

Зараз розроблятимуться плани з утилізації сірки. За словами фахівців, насамперед перевірятиметься і забезпечуватиметься герметизація місткостей. «У нас готова техніка і водолази, все тепер залежить тільки від погоди, - заявив заступник керівника Федерального агентства морського і річкового транспорту Євген ТРУНІН. - Після досліджень, ми розроблятимемо план з підйому сірки».

Що стосується затонулих суден, то технічний план підйому поки що також у розробці. «Що стосується інформації про те, що капітани затонулих кораблів не були попереджені про шторм, що насувався, – вона абсолютно неправдива, - заявив журналістам перший заступник міністра транспорту і зв`язку України Володимир КОРНІЄНКО. – Перше повідомлення надійшло о 17.10, друге о 19.20, питання полягає лише в тому, хто як реагував на попередження. В укриття пішла лише частина суден. Постраждали ті, які інформацію проігнорували, що й спричинило лихо».

Як зазначив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, «тут настають міжнародно-правові моменти: власники судна з моменту інциденту, що привів до подальших наслідків, несуть відповідальність і за наслідки, і за завдану шкоду». «Ми чекаємо компенсації за заподіяне з боку Росії», - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали понад десять суден, внаслідок чого в морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки (за попередніми даними, ємності із сіркою закриті кришками).

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Повідомляється про масову загибель птахів і риби в Керченській протоці.