Генпрокурор доповів Ющенку про останні події в державі

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, серед тем, що найбільше цікавили главу держави в контексті реакції Генеральної прокуратури – ліквідація наслідків катастрофи в Керченській протоці, хід слідства щодо подій 6 листопада на Ай-Петрі, стан розслідування кримінальних справ, пов’язаних з антисемітськими проявами в Україні.

Зокрема, говорячи про ситуацію в Керченській протоці, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що наступного тижня Генеральна прокуратура, спираючись на свої матеріали, має «дати чітку оцінку» причин виникнення аварії, а найголовніше – недоліків в ході усунення її наслідків. За словами Президента, сьогодні він мав розмови щодо ситуації у протоці зі своїм постійним представником в Криму та міністром екології, які повідомили, що наразі берегова лінія України не забруднена, але спостерігаються певні тривожні сигнали. Глава держави також повідомив, що звернувся з цього питання до Європейської екологічної комісії, яка направляє на місце надзвичайної ситуації свого представника. За словами В.ЮЩЕНКА, він також обговорив з міністром оборони можливість мобілізації в разі потреби військових підрозділів для надання допомоги в Керченській протоці.

У свою чергу, О.МЕДВЕДЬКО поінформував В.ЮЩЕНКА, що проведені відповідні перевірки та порушено кримінальну справу щодо порушення природоохоронного законодавства (ч.1 ст. 343 Кримінального Кодексу). Крім того, транспортні прокуратури Керчі та Севастополя порушили дві кримінальні справи щодо порушення правил безпеки на водному транспорті (ч.1,3 ст. 276). «Ці справи розслідуються, вони перебувають на особливому контролі Генпрокуратури», – додав О.МЕДВЕДЬКО.

Стосовно інциденту на Ай-Петрі 6 листопада, повідомив генпрокурор, порушено кримінальну справу за ст. 122 (спричинення тяжких тілесних ушкоджень). МВС, за його словами, також проводить службову перевірку дій своїх працівників.

Президент, у свою чергу, наголосив на необхідності оперативно провести цю роботу.

Говорячи про стан розслідування антисемітських проявів, О.МЕДВЕДЬКО поінформував В.ЮЩЕНКА про кримінальні справи, які розслідуються прокуратурою.

В цьому контексті Президент наголосив: «Я хочу, щоб ми дали чітку позицію Української держави щодо злочинів, пов’язаних з проявами антисемітизму».

У зустрічі також взяли участь в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.