800 тонн мазуту залишилося в носовій частині танкера ”Волгонефть-139”

800 тонн мазуту, за попередніми підрахунками, залишилося в носовій частині танкера "Волгонефть-139".

Такі дані прозвучали сьогодні на засіданні міжвідомчої комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 11 листопада в Керченській протоці, і з`ясування причин морських аварій. Воно пройшло сьогодні в порту Кавказ в закритому режимі.

У засіданні взяв участь глава Мінтрансу РФ Ігор ЛЕВІТІН.

У суботу в Керченській протоці планується продовжити обстеження носової частини танкера, що розламався. Сьогодні погодні умови не дозволили водолазам ретельно оглянути частину "Волгонефть-139". Найближчого дня належить визначити, за допомогою яких технологій можна буде відкачати ці 800 т пального, повідомляє Прайм-ТАСС.