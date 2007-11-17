Росія та Україна обговорили створення ядерного центру

Росія та Україна обговорили питання створення міжнародного центру із збагачення урану в Ангарську, повідомляє прес-служба Росатому.

Раніше повідомлялося, що Україна виявляє зацікавлення щодо участі в цьому міжнародному центрі, створеному за ініціативи Росії, для країн, які мають намір розвивати свою мирну атомну енергетику і можуть збагачувати тут уран для подальшого виготовлення з нього ядерного палива.

Як повідомляється в прес-релізі, російсько-українські переговори відбулися у четвер, 15 листопада, в Києві, в них взяли участь статс-секретар Росатому Микола Спаський і заступник міністра палива і енергетики України Юрій Недашковський. Сторони також обговорили "інші теми, що становлять взаємний інтерес", зазначає прес-служба.