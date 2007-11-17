В Одесі постраждали 10 пасажирів маршрутки

В Одесі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 пасажирів маршрутки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася вчора, 16 листопада, о 16.15 з вини водія, який відволікся від керування і спочатку скоїв наїзд на залізобетонну опору освітлення, після чого зіткнувся з ще одним пасажирським автобусом, який рухався у попутному напрямку.

Згідно з свідоцтвом про реєстрацію, в автобусі "БАЗ", що зазнав аварії, 19 пасажирських місць, в автобусі ж на момент ДТП знаходилось 25 пасажирів. Внаслідок ДТП автобус отримав механічні пошкодження передньої та правої частин кузова.