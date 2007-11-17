У ДТП, скоєному п`яним водієм, постраждав начальник обласного ДАІ

У дорожньо-транспортній пригоді, скоєній п`яним водієм, поранення отримав начальник ДАІ Кіровоградської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталася сьогодні близько 00.50 у Кіровограді, на вулиці Кримській. Водій автомобіля "Рено-Кліо", мешканець обласного центру, 1983 року народження, який перебував у нетверезому стані, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем "Тойота-Камрі", що стояв у крайній правій смузі з увімкненими габаритними вогнями.

За кермом останнього легковика перебував начальник Управління Державтоінспекції УМВС України в Кіровоградській області полковник міліції Михайло ЧУЛЬСЬКИЙ. Відповідно до плану-розстановки особового складу з відпрацювання обласного центру, він перебував на службі у форменому одязі, з табельною вогнепальною зброєю. Внаслідок ДТП керівник обласного Управління Державтоінспекції отримав забій реберної дуги та закритий перелом одного з ребер. Його було госпіталізовано до міської лікарні.

Тяжкі травми отримав і пасажир автомобіля "Рено-Кліо". Його теж госпіталізовано.

Також з`ясовано, що автомобіль правопорушника належить іншому власникові. На місці дорожньо-транспортної пригоди у нього не виявилося й водійського посвідчення. А експертиза підтвердила стан його сп`яніння.

Наразі за цим фактом проводяться відповідні слідчі дії, повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.