Клюєв повідомив про 33 загиблих гірників

За останніми даними, на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 33 гірники, доля 77 залишається невідомою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ в прямому ефірі на телеканалі «Україна».

За його словами, на даний момент у шахті працює 57 відділень рятувальників.

А.КЛЮЄВ також повідомив, що вибух на шахті стався в момент проведення бурових робіт. Зараз там триває пожежа.

«Орієнтовно, пожежа сталася в 14-му конвеєрному штреку під час проведення бурових робіт. Зараз там триває пожежа. Її гасять. Після того, як згасять пожежу, розпочнуть роботу рятувальники», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його даними, на гасіння пожежі виділено 7,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві „Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів під час проведення робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.

В Донецьк вилетіла спеціальна Урядова комісія, до складу якої входять віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ і міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ. Крім того, на місце трагедії вилетів і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.