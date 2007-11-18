Кількість жертв вибуху на шахті в Донецьку досягла 33

Пожежу на донецькій шахті ім.Засядька вдалося локалізувати. Про це повідомив журналістам віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, передає кореспондент УНІАН.

«Пожежа щойно локалізована. Безпосередньо у шахті ведуть роботи 350 рятувальників», - зазначив віце-прем`єр.

Він підтвердив, що загиблими вважаються 33 гірника, з яких впізнані лише 11. Доля 67 гірників залишається невідомою.

А.КЛЮЄВ висловив надію на те, що рятувальникам вдасться підняти нагору живих гірників, оскільки в шахту нагнітається достатня кількість повітря.

Він також повідомив, що після похорону «ми прийматимемо родичів, щоб надати не тільки матеріальну, але й інші види допомоги».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві “Шахта імені О.Ф.Засядька”, на горизонті 1078 метрів під час проведення робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.

Сім`ї загиблих шахтарів одержать компенсацію по 100 тисяч гривень кожна.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під головуванням прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.